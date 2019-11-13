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Yaramazlara biraz batar!

Eski milletvekili Sakık: HDP tüm belediyelerden çekilmeli

Eski HDP Muş milletvekili Sırrı Sakık, bugün dört HDP’li belediyeye daha kayyım atanmasının ardından tüm HDP’li belediyelere çekilme önerisinde bulundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bugün yapılan kayyım atamalarından sonra görevden uzaklaştırılan HDP’li belediye başkan sayısı 20’ye yükselmişti.

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Sakık, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “HDP’li belediyelere kayyum rutinleşip normalleşirken kendine demokrat(!) diyen hiçbir kesimden ve şahıstan bir beklentim yok. Ancak HDP’den beklentim yereldeki bu çıkmazdan kurtulmasıdır. Şahsi fikrim kalan belediyelerin hep birlikte çekilmesidir.”

HDP’li İdil, Hazro, Yenişehir ve Akpazar belediyelerine kayyım

HDP’li başkan görevden alındı, Van’ın İpekyolu ilçesine kayyım atandı

HDP’li başkan görevden alındı: Mardin’in Kızıltepe ilçesine kayyım

Van’ın Saray ilçesine kayyım atandı

HDP’li başkan görevden alındı, Cizre belediyesine kayyım atandı

Diyarbakır ve Van’da HDP’li dört belediyeye kayyım atandı

Hakkari belediyesine kayyım atandı

Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine kayyım atandı

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