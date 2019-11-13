Eski milletvekili Sakık: HDP tüm belediyelerden çekilmeli

Eski HDP Muş milletvekili Sırrı Sakık, bugün dört HDP’li belediyeye daha kayyım atanmasının ardından tüm HDP’li belediyelere çekilme önerisinde bulundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bugün yapılan kayyım atamalarından sonra görevden uzaklaştırılan HDP’li belediye başkan sayısı 20’ye yükselmişti.

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Sakık, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “HDP’li belediyelere kayyum rutinleşip normalleşirken kendine demokrat(!) diyen hiçbir kesimden ve şahıstan bir beklentim yok. Ancak HDP’den beklentim yereldeki bu çıkmazdan kurtulmasıdır. Şahsi fikrim kalan belediyelerin hep birlikte çekilmesidir.”