Eski milletvekili Sakık: HDP tüm belediyelerden çekilmeli

Eski HDP Muş milletvekili Sırrı Sakık, bugün dört HDP’li belediyeye daha kayyım atanmasının ardından tüm HDP’li belediyelere çekilme önerisinde bulundu.
Bugün yapılan kayyım atamalarından sonra görevden uzaklaştırılan HDP’li belediye başkan sayısı 20’ye yükselmişti.
Sakık, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “HDP’li belediyelere kayyum rutinleşip normalleşirken kendine demokrat(!) diyen hiçbir kesimden ve şahıstan bir beklentim yok. Ancak HDP’den beklentim yereldeki bu çıkmazdan kurtulmasıdır. Şahsi fikrim kalan belediyelerin hep birlikte çekilmesidir.”