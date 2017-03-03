Eski MHP’li vekil Özdağ’dan Bozdağ’a: Esas yasakçı ve baskıcı, sizin zihniyet

Başkanlık sistemine karşı çıkmasının ardından partisi MHP’den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Almanya’daki konuşması iptal edilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a seslendi: “Almanlara kızarken ölçülü olmak zorundasınız. Çünkü esas yasakçı ve baskıcı sizin temsil ettiğiniz zihniyet.”

Kahramanmaraş’ta bir basın toplantısı düzenleyen Özdağ, referandum için yürüttükleri ‘Hayır’ kampanyasında birçok baskıyla karşılaştıklarını hatırlattı.

Referandumda ‘Hayır’ diyenlere saygı duyulmasını isteyen Özdağ, Bozdağ’ın konuşmasının iptaline üzüldüğünü söyledi.

‘Allahtan size Almanlar konuşma hakkı vermedi’

Özdağ şöyle devam etti: “Keşke siz de ‘Hayır’ diyenlere Türkiye’de konuşma hakkı verilmemesinden üzülseydiniz. Ama siz buna üzülmek yerine biz ‘Hayır’ diyenleri terörist olmakla suçladınız, terör örgütleriyle yan yana durmakla suçladınız. Allahtan size Almanlar konuşma hakkı vermedi. AKP’li belediyelerden hiçbir tanesi bize salonlarını tahsis etmiyor. Devletin salonları sadece ‘Evet’ için kullanılıyor. Sayın Atila Kaya Denizli’de bir konuşma yapacaktı, kaymakam izin vermişti fakat ‘Hayır’ diyeceğini duyunca salon için verilen izni iptal etti sayın adalet bakanı. Onun için Almanlara kızarken ölçülü olmak zorundasınız. Çünkü esas yasakçı ve baskıcı sizin temsil ettiğiniz zihniyettir sayın adalet bakanı.”

‘Türkiye ekonomik, terör ve yolsuzluk çukuruna düşürüldü’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Hayır’ın gideceği yer Kandil, ‘Hayır’ eşittir çukurdur” sözlerini “Sayın cumhurbaşkanının ‘Alçak bile diyemiyorum size çukur diyorum’ noktasından hareket ettiğinin gayet iyi farkındayız” diyerek eleştiren Özdağ şöyle devam etti: “Türkiye ne yazık ki gerçekten sizin tarafınızdan bir ekonomik çukura, bir terör çukuruna, bir yolsuzluk çukuruna düşürülmüştür. ‘Hayır’ diyerek Türkiye’nin bu çukurdan çıkmasının mücadelesini veriyoruz. Siz de bugün işgal ettiğiniz cumhurbaşkanlığı mevkiini demokratik parlamenter sistemi içerisinde elde etmediniz mi? Bu, bizatihi parlamenter demokrasiye yapılan çok ağır bir hakarettir. Sayın cumhurbaşkanına bir defa altını çizerek söylemek isterim. ‘Hayır’ diyenler oylarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yolluyorlar. FETÖ’nün 15 Temmuz gecesi bombaladığı gazi Meclis’e. Kimin, kimi niçin Kandil’e yolladığını biz gayet iyi biliyoruz sayın cumhurbaşkanı. Kimin, kimi niye İmralı Adası’na yolladığını da biz gayet iyi biliyoruz sayın cumhurbaşkanı.”