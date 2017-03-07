Eski MHP’li vekil Özdağ ‘gizli oy’u unuttu: HDP’lileri ‘Hayır’ oyu atarken görmedik

MHP’nin eski milletvekillerinden Ümit Özdağ, HDP’nin ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı baz alan anayasa değişikliği teklifine ‘Hayır’ demeyeceğini öne sürdü: “Meclis’te hiçbir HDP’liyi ‘Hayır’ oyu atarken görmedik.”

Adana’daki ‘Tek Adam Yönetimine Hayır’ konferansında konuşan Özdağ, anayasa değişikliğine ‘Hayır’ diyecekleri için HDP ve PKK ile aynı kefeye konduklarını hatırlatarak, “Hiçbir HDP’liyi ‘Hayır’ oyu atarken görmedik. Siz gördünüz mü? Hayır kullanmadılar. Çünkü HDP ve PKK ‘Hayır’ demiyor” iddiasında bulundu.

Özdağ, HDP ve PKK’nın başkanlığın karşılığında federasyon istediklerini öne sürüp Türkiyeli Kürtlerin ‘taleplerini’ şöyle sıraladı: “HÜDAPAR diyor ki ‘Ben Kürdistan için evet diyorum.’ Doğrusu Abdullah Öcalan da içerden ‘Özerkliği kabul edin. Bir an önce ben buradan çıkayım’ diye haber gönderiyor. Ama Cemil Bayık diyor ki ‘Hayır, biz Suriye’de bir devletçik oluşturduk. Artık güçlüyüz özerklik bizim için yeterli değil. Federasyon için ısrar edeceğiz.’ ABD ve AB’den hiç ses çıkmıyor. Birilerinin dediği gibi hiç karşı görünmüyorlar. Çünkü biliyorlar ki başkanlıkta her şeyi kontrol eden bir adam var. Bir adamı kontrol ederlerse tüm Türk devletini kontrol edecekler.”

Anayasa değişikliği teklifinin Meclis’teki görüşmelerinde AKP’li vekiller zaman zaman ‘açık oy’ kullanmış, bu nedenle çeşitli tartışmalar çıkmıştı. Fotoğraflara da yansıyan olayla ilgili Meclis Başkanı Ayşenur Bahçekapılı hiçbir vekili açık oy kullanırken görmediğini söylemişti.

Halaçoğlu: ‘Evet’i anlatamıyorlar

Aynı konferansta söz alan MHP’nin ‘Hayır’cı vekillerinden Yusuf Halaçoğlu, hükümetin iddia ettiği gibi Türk tipi bir başkanlık sisteminin var olmadığını söyledi: “Birileri neden ‘Evet’ dediklerini bir türlü anlatamıyorlar ama, biz madde madde anayasayı tahlil ediyoruz ve Türk milletinin hayrına olup olmadığına bakıyoruz. Şunu söyleyeyim hayrına hiçbir şey yok. Biz hayra inanıyoruz, hayır olsun istiyoruz Türkiye için ve inşallah önümüze hayırla çıkacaktır bu millet, ‘Hayır’ diyecektir.”