Eski MHP’li Özdağ’a ulaşan ‘son bilgi’: Erdoğan darbe tarihini de biliyordu 

MHP’den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişiminin tarihini önceden bildiğini öne sürdü.

‘Ona göre önlemler alınmış’

Sözcü’den Nisal Sosyal’a verdiği röportajda, ‘Türk’ün Vatanla İmtihanı’ adlı son kitabında Erdoğan’ın darbe hazırlıklarından haberdar olduğunu yazdığını hatırlatan Özdağ şunları söyledi: “Kısa bir süre öncesine kadar darbenin tarihini bilmediklerini düşünüyordum. Ancak ulaştığım ve teyit ettiğim son bir bilgi var. Gerçekten doğru ise bu bilgi artık darbe tarihini de bildiklerini gösteriyor. Ona göre önlemler alınmış. Bence büyük bir riske girmiş. Ancak Erdoğan bilse de bilmese de FETÖ darbe girişiminde bulundu. Bu gerçeği hiç bir şey değiştiremez.”

‘Kanıtları elime geçince paylaşacağım’

Özdağ, “Bu büyük haber… Nedir o bilgi?” sorusunu ise “Bilgiyi teyit etmek bir aşamadır. Kanıt elde etmek başka aşama. Henüz kanıtları elimde değil ancak olacaktır. O zaman paylaşırım” diye yanıtladı.