Eski MHP’li Oğan’ın hedefi iktidar olup Suriyelileri savaşmaları için geri göndermek

MHP’den ikinci kez ihraç edilen Sinan Oğan, 16 Nisan’daki referandumun ardından kendilerine iktidar yolu açılacağını öne sürüp şöyle konuştu: “Eli silah tutacak olan bir milyon Suriyeliye ‘Rap rap. Git ülkeni teröristten kurtar’ diyeceğiz”

‘Hayırlı Anadolu Yürüyüşü’ programı kapsamında Bursa’da konuşan Oğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı baz alan anayasa değişikliği referandumunda ‘sağduyu’nun galip geleceğini söyledi: “Türkiye’yi yeniden dünyaya hükmedecek noktaya getirme veya despotizmin kucağına itme fırsatıdır bu. Saltanat ile Cumhuriyet arasında tercih söz konusu olduğunda Mustafa Kemal Paşa’nn izinden nasıl gittilerse Türk milleti bugün de ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa’ diyor. Bugün de cumhuriyetine sahip çıkacak, Cumhuriyetinin değerlerine sahip çıkacak.”

Daha sonra sözü Türkiye’deki Suriyeli mültecilere getiren Oğan, 2019 yılında Türkiye’deki Suriyeli sayısının 7.5 milyona çıkmasının beklendiğini vurgulayarak, “Sokaklarda kadınlar çocuklar ‘Açız’ diye pankart açmış, dileniyorlar. Mültecinin yeri mülteci kamplarıdır. Öncelikle mülteci kamplarına dönecekler. İkincisi, benim Anadolu’da yetişen delikanlım, kınalı kuzum, askerim gidecek El Bab’da şehit düşecek, Suriye’de terörle mücadele edecek, taşı sıksa suyunu çıkaracak herifler gelecek sahillerde nargile fokurdatacak. Yok öyle bir şey” dedi.

16 Nisan’daki referandumdan ‘Hayır’ çıkacağını, sonrasında da kendilerine iktidar yolu açılacağını öne süren Oğan, sözlerini şöyle tamamladı: “İktidara geldiğimizde kadın çoluk çocuk hepsinin başımızın üstünde yeri var ama eli silah tutacak olan bir milyon Suriyeliye ‘Rap rap. Git ülkeni teröristten kurtar’ diyeceğiz.”