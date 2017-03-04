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Eski MHP’li Oğan’ın ‘Haberciliğinize tüküreyim’ dediği AA: Sakinleşince okuyun

 

Konuşmacı olduğu panelde saldırıya uğrayan eski MHP’li vekil Sinan Oğan, olayın haberini yapan AA’ya “Haberciliğinize tüküreyim” diye tepki gösterdi. AA ise Oğan’a şu yanıtı verdi: “Şimdi sinirlisiniz, haberi sonra okuyun.”

Fotoğraf: DHA

Oğan, katıldığını konferansta, “MHP’li biri kendi partisinin kapatılmasına neden ‘Evet’ desin” derken “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” sloganı atan bir kişi sahneye çıkarak Sinan Oğan’a saldırmış, kürsüyü de devirmişti.

AA, söz konusu haberi ‘Sinan Oğan’a protesto’ başlığıyla verdi.

Bu başlığa tepki gösteren Oğan, Twitter üzerinden AA’ya şunları yazdı: “Adam olun, adam gibi habercilik yapın. Fiziki saldırı ne zamandan beri ‘protesto’ olmuş. Yaptığınız haberciliğe tüküreyim!”

AA da yanıtı yine Twitter üzerinden verdi: “Şimdi sinirlisiniz. Haberin linki burada, sakinleşince okursunuz. Anlamazsanız döner tekrar okursunuz.”

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