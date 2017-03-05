Eski MHP’li Oğan’a saldıran şahıs savcılık talimatıyla serbest

Eski MHP’li vekil Sinan Oğan’a konuşmacı olduğu panelde saldıran şahıs serbest bırakıldı.

Oğan, katıldığı konferansta, “MHP’li biri kendi partisinin kapatılmasına neden ‘Evet’ desin” deyince izleyicilerden biri “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” diye slogan atıp sahneye çıkarak Sinan Oğan’a saldırmış, kürsüyü de devirmişti.

Olayın ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim olan Ömer Faruk Y. isimli saldırgan, hakkında ‘saldırı’ suçundan işlem yapılmasının ardından nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.