Eski MHP’li Oğan: Kurultay ertelenirse parti kapatılabilir 

MHP’den ihraç edilen muhaliflerden Sinan Oğan, Mart 2018’de yapılacağı ilan edilen kurultayın ertelenmesi halinde partinin kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını savundu.

‘Kapıdan kovsalar bacadan gireceğiz’

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Oğan, ihraç edilen bir başka isim Meral Akşener’in liderliğinde kurulacak yeni partiye katılmama gerekçesini şöyle açıkladı: “MHP’den ihraç edildiğimde AKP ve CHP’den teklifler gelmişti, ‘Hayır’ demiştim. Geçmişteki teklifleri reddetme gerekçem neyse şimdi de yeni partide olmama gerekçem aynı. Herhangi bir partide siyaset yapmak için siyasete girmedim. Siyaseti MHP’de sürdürme kararındayız. MHP’ye bir siyasi partiden fazla anlam yüklüyoruz, MHP bir dava partisi ve bu dava, ülkü uğruna binlerce şehidimiz var. Ben hadiseye böyle bakıyorum ve MHP’yi terk etmeyi düşünmüyorum. MHP genel merkezi beni ikinci kez ihraç etmiş olsa da kapıdan kovsalar bacadan gireceğiz.”

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‘Yargı yoluyla olmazsa ‘ülkücü irade’ kararıyla döneriz’

MHP’den 2015 ve 2017’de olmak üzere iki kez ihraç edilen Oğan, geri dönüş için itirazda bulunduğu yargıdan gelen ret kararı hakkında şunları söyledi: “Yargı yolları tüketilmiş değil henüz. Türk yargısı, talimatla iş yapar hale gelse de yine de adaletin vicdanına sığınmak zorundayız. İnanıyorum o vicdan kurumadıysa üst mahkemeden ret kararı geri dönecektir. Benim haksız, hukuksuz yere ihraç edilmiş olmama yargı dur diyecektir. Yargı, talimatları dinlemeye devam ederse ve yargı yoluyla geri dönüşümüz mümkün olmazsa bu defa da ‘ülkücü irade’ kararıyla geri döneriz. Siyasi partilerde kurultay en üst iradedir. Dolayısıyla genel merkez üstü konumunda olan kurultay delegelerimiz, ‘Sinan Oğan’ın bu haksız ihracına dur diyoruz’ dediği anda bizim bütün bu ihraç işlemlerimiz yok hükmünde olacaktır ve üyeliğimiz kaldığı yerden devam edecektir.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye muhalif Meral Akşener, Ümit Özdağ ve Koray Aydın gibi isimlerle birlikte toplamayı denedikleri olağanüstü kurultayın yargı eliyle engellendiğini dile getiren Oğan, Siyasi Partiler Kanunu ve parti tüzüğüne göre iki yılda bir olağan kurultay yapılması gerektiğini hatırlattı.

‘Erteleme halinde kapatılma kararıyla karşı karşıya kalır’

Parti yönetiminin, olağan kurultayın 18 Mart 2018’de yapılacağını ilan ettiğini belirten Oğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun ötesine ertelenmesi şansı yok. Erteleme yapılması halinde parti, hukuka aykırılık nedeniyle kapatılma kararıyla karşı karşıya kalır. Ama bir günde 41 ilde 41 il kongresini yapan genel merkez yönetimi, zannediyorum 2018’i beklemeyecektir. Çünkü beklediği takdirde mevcut delegeler, muhalifler yani bizler tarafından etkilenmelerine açık hale gelecektir dolayısıyla da genel merkez beklemeden olağan kurultay tarihi erkene çekecek ve Kasım 2017 gibi yapacaktır diye düşünüyorum.”