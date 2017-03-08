Eski MHP’li Oğan, Bahçeli’ye yüklendi: AKP’nin ‘Evet’i için tetikçilik yapanlar…

Eski MHP’li Sinan Oğan, geçen hafta bir konuşması sırasında saldırıya uğramasını “Hiçbir ülkücü işini yarım bırakmaz” sözleriyle değerlendiren MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye ‘tetikçi’ benzetmesinde bulundu: “AKP’nin ‘Evet’i için tetikçilik yapanlarla yarın yüz yüze bakacağız, baş başa kalacağız. Bugün yaptığınız işler yarın sizi utandırmasın.”

Oğan, Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki konferansta, “MHP’li biri kendi partisinin kapatılmasına neden ‘Evet’ desin” deyince izleyicilerden biri “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” diye slogan atıp sahneye çıkarak Sinan Oğan’a saldırmış, kürsüyü de devirmişti.

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere konuşan Bahçeli, Oğan’a yapılan saldırıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti: “Bunun neresini değerlendireyim? Bir kişi kürsüyü yıkıyor. Kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz.”

Oğan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada başladıkları hiçbir işi yarım bırakmayacaklarını belirtirken öncelikli hedeflerinin ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ için çalışmak olduğunu belirtti: “Almanya’da AKP’li bakanlara verilmeyen salona tepki gösterip ‘Gerekirse Almanya’ya giderim’ diyenler, HDP’li Ahmet Türk’e geçmiş olsun diyerek hatta hapisten salıverilmesi gerektiğini söyleyenler aynı partide görev yaptığı (şimdi farklı düşünseler bile) ülküdaşından bir ‘Geçmiş olsun’u bile esirgeyip, hatta onu hedef göstermekten bile çekinmemek… AKP’liler ve HDP’lilere gösterilen şefkatin kendi ülküdaşından esirgemek.”

Bahçeli’nin “Hiçbir ülkücü işini yarım bırakmaz” sözlerinin ardından dün bütün gün MHP yönetiminden saldırıyı kınadıklarına dair bir açıklama beklediğini, ancak bunun gerçekleşmediğini belirten Oğan, “Süreç başladığından beri ne Bahçeli’ye ne de bir başka ülküdaşımıza en ufak bir hakaret, saygısızlık etmedik. Bize her türlü saygısızlık, hakaret ve saldırı olduğu halde… PKK’lıların saldırısına uğradığımızda bunları yanımızda görmedik. Mecliste 60 AKP’linin linç girişimine uğradığımızda da bunları yanımızda görmedik.”

‘Saldırılara kapı araladı’

“Barzani paçavraları Türk semalarında dalgalanırken bizi hedef göstersinler, hatta tehdit etsinler” diyen Oğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu sözleriyle karanlık kesimlerin Türk siyasetini sarsacak saldırılar yapmasına kapı aralamışlardır. Şüphesizdir ki, bu sözlerden sonra bize veya arkadaşlarımıza yapılacak saldırıların adresi adaletin önünde artık bellidir. Nihayetinde AKP adayı Erdoğan’ı başkan seçmek tertiplenen bir ‘Evet/Hayır’ oylamasıdır. AKP’nin ‘Evet’i için tetikçilik yapanlarla yarın yüz yüze bakacağız, baş başa kalacağız. Bugün yaptığınız işler yarın sizi utandırmasın. Unutmayalım; Sel gidecek kum kalacak.”