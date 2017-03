Eski MHP’li Özdağ’dan suç duyurusu: Saldırının sorumlusu Bahçeli

MHP’den ihraç edilen Ümit Özdağ, muhalif MHP’li vekil Yusuf Halaçoğlu’yla Mersin’de katıldıkları etkinliğe düzenlenen saldırının sorumlusunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

‘Bize yönelik her saldırının sorumlusu Devlet Bahçeli’dir’

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde Yusuf Halaçoğlu’yla birlikte düzenledikleri basın toplantısında konuşan Özdağ şunları söyledi: “Hiçbir tehdit ve baskı bizi kararlılığımızdan vazgeçirmeyecek. Bu saldırının gerçekleşmesinde yolu açan Devlet Bahçeli’nin evvelsi gün yaptığı açıklamadır. Bahçeli, ‘Ülkücüler bir işi yarım bırakmazlar’ diyerek sayın Sinan Oğan’a İstanbul’da yapılan ve kürsünün devrildiği saldırıyı yarım bir saldırı olarak nitelendirmiştir. Şimdi bazıları bunu üzerine vazife çıkartmış ve İstanbul’daki saldırıyı Mersin’de, Silifke’de tamamlamak amacıyla saldırmışlardır.”

Referanduma kadar bütün Türkiye’yi dolaşacaklarını söyleyen eski MHP eski milletvekili şöyle devam etti: “Bu süre içerisinde yapacağımız toplantılar sırasında bize yönelik her saldırıdan, kesin ve açık dille açıklıyorum, sorumlu Devlet Bahçeli’dir. Dün akşam bir programa katılan MHP genel başkan yardımcısı, bunun saldırı değil demokratik bir protesto olduğunu söyleyerek suçu övmüştür. Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Yine kendilerinin yeni siyasi müttefikleri Ak Parti milletvekilleri Burhan Kuzu Twitter’da suçu övmüş, Mehmet Metiner ise televizyondan bunun demokratik hak kullanımı olduğunu söyleyerek suçu övmüştür. Kendileri ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız.”

Saldırıyı gerçekleştirenleri bildiklerini söyleyen Özdağ, “Elimizde hem isim listeleri, hem görüntüleri var. Kendileriyle ilgili de suç duyurusunda bulunacağız. Cezalandırılması için dava açılmasını isteyip davanın takipçisi olacağız” dedi.

‘Ölüm dahil her şeyi göze aldık’

Ölüm dahil her şeyi göze aldıklarını ifade eden Özdağ sözlerini şöyle tamamladı: “Polis Akademisi’nde yıllarca öğretim üyeliği yapmış biri olarak ve güvenlik konularında uzman bir kişi olarak söylüyorum ki, Silifke’de ilçe emniyet müdürünün olayların bu hale gelmesinde açık görev kusuru vardır. Türkiye’nin her yerinde bu mücadeleyi verirken, bize saldırmayı, yaralamayı, öldürmeyi düşünen herkes bilsin ki biz anayasayı, Türkiye’nin birliğini ve dirliğini korumak için bunu göze aldık. Ölüm dahil her şeyi göze aldık ve yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bunu bilin ve ona göre saldırın.”

Ne Olmuştu?

Eski MHP’li Sinan Oğan, Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki konferansta, “MHP’li biri kendi partisinin kapatılmasına neden ‘Evet’ desin” deyince izleyicilerden biri “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” diye slogan atıp sahneye çıkarak Sinan Oğan’a saldırmış, kürsüyü de devirmişti.

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere konuşan Bahçeli, Oğan’a yapılan saldırıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti: “Bunun neresini değerlendireyim? Bir kişi kürsüyü yıkıyor. Kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz.”

Mersin’in Silifke ilçesinde 16 Nisan’daki ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ çalışması yürüten Özdağ ve Halaçoğlu’nun etkinliğini yaklaşık 30 kişilik grup ‘basmıştı.’

Grup Bahçeli lehine sloganlarla salona zorla girerken kürsüyü de işgal etmiş, saldırı başladığı sırada henüz konuşmalarına başlamayan Özdağ ve Halaçoğlu yerlerinden kalkmayarak soğukkanlı bir tavır sergilemişti.

Özdağ ve Halaçoğlu’nu dinlemeye gelenler saldırganlarla herhangi bir fiziksel temastan kaçınırken kürsüyü işgal eden grubun kürsüdeki sandalyeleri izleyicileri fırlattıkları görülmüştü.