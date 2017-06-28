Eski MHP’li Halaçoğlu: Yeni parti kurulacak, çalışmalar sürüyor

MHP’den ihraç edilen milletvekili Yusuf Halaçoğlu, ‘merkez sağ’da yer alacak yeni bir parti kurulacağını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye muhalif isimler 19 Haziran 2016’da olağanüstü kongre toplamış, genel başkan değişikliğinin önünü açan tüzük değişikliği kabul edilmişti.

Genel merkez tarafından kabul görmeyen kongre yargı tarafından da geçersiz sayılmıştı. Bir süredir MHP’li muhalif isimlerin parti kuracağı iddiası dile getiriliyordu.

‘Bir parti kurulacak’

T24’ten Hülya Karabağlı’ya konuşan Halaçoğlu, ‘merkez sağ’da yeni bir oluşum gerektiğini, geniş bir kitlenin de parti kurulması arzusunda olduğunu söyledi.

“Bu çerçevede bir parti kurulacak” diyen Halaçoğlu, yeni oluşumun kendi tabanlarını ve dışında kalan geniş bir kesimi temsil edeceğini, ‘merkez sağ’daki boşluğu dolduracağını öne sürdü.

Eski MHP’li vekil sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışmalar devam ettiği için benim daha söyleyeceğim bir şey yok. Bir ihtiyaç var Türkiye’de, bu ihtiyaca cevap verecek bir siyasi yapılanma gerekiyor. İnşallah bu gerçekleşecek. Erken seçim falan ne zaman olacağı belli olmaz. Böyle bir oluşum ya erken seçimi getirir ya da 2019’a kadar götürür. Önce fikir birliği geniş bir çerçeve oluşturucak.”