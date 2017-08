Eski MHP’li Aydın, Akşener’in partisinde: Pişkin iktidardan hesap sormaya geliyoruz

Eski MHP milletvekili Koray Aydın, Meral Akşener’in ekim ayında kuracağı yeni partiye katılacağını resmen duyurdu.

Akşener’in de katıldığı basın toplantısında kararını duyuran Aydın, ‘mücadele hayatının en zor açıklamalarından birini yaptığını’ belirterek şunları söyledi: “MHP’nin gençlik kollarından başlayarak her kademede görev yapmış, Türkeş beye sekreterlik ve evlatlık yapmış biriyim.”

Reklam

‘Mücadele bir gereklilikten doğmuştur’

MHP ve ülkücü hareketin kuruluş ilkeleri mevcut yönetim tarafında ne yazık ki terk edilmiştir” diyerek MHP yöneticilerinin iktidarla bir olup ‘ülkücü hareketi yok saydığını’ kaydeden Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: “Üç katı imzaya rağmen kurultayımız yapılmadı. Ucube bir mahkeme kararıyla yolumuz kesildi. MHP’de kıyım başladı. OHAL rejiminin gölgesinde sürdürülen MHP olağan kurultay süreci de ne yazık ki demokrasinin hiç edildiği bir süreç olarak tarihe kara bir sayfa olarak geçti. AKP’den devşirme üyeler delege yapıldığı için şu an bir ilimizin kongresi iptal edildi. Referandum sonrası ülke yönetimi artık tek adama bırakılmışken, MHP’de de tek adam yönetimi artık kalıcı hale gelmiştir.”

Siyasi hayatının en zor karar verdiğini aktaran Aydın, “61 yaşındayım. Hiçbir çıkar ve hesap gütmüyorum. Tek muradım torunlarımıza daha müreffeh bir Türkiye Cumhuriyeti bırakmak için son nefesime kadar mücadele etmektir. Bu yeni mücadeleye omuz vermeyi milli bir vazife sayıyorum. Bilinsin ki bu mücadele bir gereklilikten doğmuş kendi yatağını mecburiyetten bulmuştur” diye konuştu.

‘Hesap sormaya geliyoruz’

Eski MHP’li ‘hükümetten hesap sormaya geldiklerini’ de söyledi: “Bizler kuracağımız yeni partiyle Türk milletinin önüne yeni ufuklar açmaya geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ilkelerini korumaya, milli ve manevi değerleri hakiki manada ihya etmeye, milletin birliğine sahip çıkmaya, haksızlığa hukuksuzluğa ve her türlü adaletsizliğe son vermeye geliyoruz. Her beceriksizliğine bahane, her hatasına bir günah keçisi bulan bu pişkin iktidardan da sandık önünde hesap sormaya geliyoruz. Metal yorgunu olanlar bilsin ki kurulmuş çelik bir yay olarak geliyoruz.”

‘Milli merkez parti’

Akşener’in ekim ayında kurulacağını açıkladığı yeni partinin ‘milli merkez’ çizgide, ‘milliyetçi muhafazakar’ ve ‘Atatürkçü’ olacağı belirtilmişti.

Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu gibi isimler partiye desteklerini açıklamıştı.