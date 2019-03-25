Eski Merkez Bankası başkanı: ‘Marihuana’ dikkatli kullanılırsa sanıldığı kadar zararlı değil

Eski bakan ve Merkez Bankası başkanı Yaman Törüner, yurt dışında ‘marihuana’ diye adlandırılan ‘esrar tütünü’nün dikkatli kullanılırsa takdirde sanıldığı kadar zararlı olmadığını savundu.

Fotoğraf: Reuters

Halen Milliyet’te köşe yazan Törüner, ‘Kenevir endüstrisi’ başlıklı bugünkü yazısında, kenevirin artık birçok alanda kullanılabileceğini, sadece mobilya değil uygun maliyette kağıt yapımında da faydalı olabileceğini vurguladı.

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Törüner kenevir sektörünün dünyadaki durumu ve ülkelerin konuya ilişkin ekim izinleri hakkında da bilgiler verdi.

Yazıdan öne çıkan bazı ifadeler ise şöyle:

“Bizde ‘esrar tütünü’ denilen, yurtdışında ‘marihuana’ diye adlandırılan narkotik maddenin dikkatli kullanıldığı takdirde, sanıldığı kadar zararı olmadığı anlaşıldı.

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‘Afyon’, ‘haşhaş’, ‘kenevir’ birbirinin türü olan maddeler. Üstelik ülkemizde ‘Afyon’ isimli, adını kenevirden alan bir il bile var. Ama henüz, Afyon’a kenevir ekim izni verilmedi.

Financial Times, geçen ay yaptığı büyük çalışmada bu endüstrinin önümüzdeki 10 yıl içinde, dünya çapında 100 milyar dolar kâr bırakacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kenevir ekiminin, ülkemizde de serbest bırakılacağından bahsetti. Kenevir ekimine izin verileceği söylenen 20 ilde tarla fiyatları ikiye katlandı.

Bir dekardan ortalama 100 kilogram kenevir lifi elde ediliyor. Lifin kilosu 15 liradan alıcı buluyor. Ekici, yüzde 100 civarında kâr elde ediyor.”