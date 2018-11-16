Eski Meclis başkanı duymasın: ‘Vişneli tayfır’ yeni ismiyle Meclis menüsünde

Eski Meclis başkanı İsmail Kahraman’ın isteği üzerine TBMM menüsünden çıkartılan ‘vişneli tayfır’ tatlısı, bir yıl sonra ‘meyveli muhallebi’ ismiyle menüye yeniden eklendi.

Kahraman, geçen sene Meclis menüsüne özel olan ve içerisinde süt, nişasta, vişne, ananas, krema, yumurta, bisküvi ve un bulunan ‘vişneli tayfır’ tatlısı için “Bu nasıl tatlı ismi… Bizim baklavamız, aşuremiz, sütlacımız var” demişti.

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Kahraman’ın eleştirisi üzerine ‘vişneli tayfır’ Meclis ve sosyal tesislerinin yanısıra Ankara büyükşehir belediyesinden protokolle devralınan TBMM’ye ait Ala Restaurant’ta menüden çıkarılmıştı.

Ancak tatlının yeniden menüye eklenmesi için yetkililere çok sayıda talep iletildi. Sonunda bir yılın ardından ‘vişneli tayfır’ tatlısı içeriği değişmeden ‘meyveli muhallebi’ adıyla tekrar Meclis ve sosyal tesislerinde sunulmaya başladı.