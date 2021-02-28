Eski MB yetkilileri: ‘Buharlaşan’ 128 milyar dolarla ilgili araştırma komisyonu kurulsun

Merkez Bankası’nın (MB) eski başkanı Durmuş Yılmaz ve eski başkan yardımcısı İbrahim Turhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘buharlaştığını’ söylediği 128 milyar dolarlık döviz rezervinin kimlere, hangi kurdan ve ne amaçla satıldığının araştırılmasını istedi.

Konuyu Kılıçdaroğlu dile getirmiş, CHP’nin Twitter hesabından, “Damadı kimler susturuyor? 128 milyar dolara ne olduğunu kimler saklıyor” sorusuyla tartışma alevlenmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, döviz rezervinin önmeli bir bölümünün ekonomik tuzaklarla mücadele ederken kullanıldığını söylemişti.

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Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre İYİ Partili Durmuş Yılmaz, MB’nin öncelikle Sayıştay tarafından denetlenmesi gerektiğini söyledi. MB’nin normalde yerindelik denetimine tabi olmadığını belirten Yılmaz, ancak bu kuralın bu durum için geçerli olmadığını ifade etti.

‘Zombi firmalara mı gitti’

Yılmaz şunları söyledi: “O dövizler reel sektörde hangi firmalara verildi? Zombi firmalara mı gitti, batıklar mı önlendi, kaçtan hangi kurdan verildi? Bu mekanizmayı kim, nasıl kurdu ve altında kimlerin imzası var? Bütün bu soruların yanıtının ortaya çıkarılması gerekiyor.”

Yılmaz, “Para kaybolmadı, el değiştirdi” yorumunu yapanlara ise “Hırsız çaldığında da el değiştiriyor. Burada el değiştirme nasıl ve kime olmuş, önemli olan bunun ortaya çıkarılması” diyerek yanıt verdi.

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2001’i anımsattı

2001 krizi sırasında bankalara bir günde satılan 5.4 milyar dolar nedeniyle TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’nun soruşturma açtığını ve nihayetinde davaların ardından MB yöneticilerinin görevi kötüye kullanmaktan hüküm giydiğini anımsatn Turhan ise şunları söyledi: “128 milyar dolar için de TBMM önce bir araştırma komisyonu oluşturabilir. Gerekli görülürse bu soruşturmaya dönüştürülüp kamuoyuna gerçek bilgiler verilir. Anayasa’nın 87’nci maddesi para basma yetkisini TBMM’ye veriyor. TBMM bu yetkisini MB’ye devretmiş. MB’nin bu konuda hesap vereceği makam TBMM’dir. TBMM hem bankayı hem de varsa siyasi sorumluları ortaya çıkarabilir.”