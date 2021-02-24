Eski MB başkan yardımcısı: Rezerv eksi 42.3 milyar dolar; dövizi kim aldı belli değil

Eski Merkez Bankası başkan yardımcısı İbrahim Turhan, Türkiye’nin net döviz rezervinin söylendiği gibi 95 milyar dolar değil, eksi 42.3 milyar dolar olduğunu, 130 milyar doları bulan döviz satışında yöntemin şeffaf olmadığını, alıcının bilinmediğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Son günlerde Merkez Bankası rezervlerindeki düşüş iktidarla muhalefet arasında tartışma konusu oldu.

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CHP hafta sonunda Twitter hesabından “Damadı kimler susturuyor? 128 milyar dolara ne olduğunu kimler saklıyor” başlıklı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda MB’nin döviz rezervinin -47 milyar dolara düştüğü belirtilerek, “Bunların hesabının sorulmasını kimler engelliyor” ifadeleri yer aldı..

Erdoğan ise damadı Berat Albayrak döneminde MB rezervlerinde yaşanan düşüşü, ‘ödemeler dengesinde sıkıntı yaşamamak adına yapıldığı’ söylemiyle savunurken, rezervleri yeniden rekor seviyelere ve üzerine çıkaracaklarını söyledi.

Dünya’dan Alaattin Aktaş’a konuşan Turhan, 130 milyar dolarlık döviz satışı için soruşturma yürütülmesi gerektiğini ifade ederek, Turhan “Zira yöntem şeffaf değildi. Satışın hangi yöntemle, hangi dönemde, hangi kurdan ne kadar yapıldığı, alıcıların da kimler olduğu belli değil” dedi.

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Turhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün 95 milyar dolar seviyesinde olduğunu söylediği rezervler içinse farklı bir hesap yaptı.

Rezervi eksi 42.3 milyar dolar bulan Turhan hesabını şöyle anlattı: “5 Şubat itibarıyla 96.4 milyar dolar brüt rezerv var. Ama yükümlülüğümüz de var. Bunları düşünce kalan net uluslararası rezerv 14.1 milyar dolar. Üstelik bunun hepsi Merkez Bankası’nın da değil. Piyasayla, yani bankalarla yapılan swaplar 41.7 milyar. Tutar, Katar’dan alınan 15 milyar da eklenince 56.7 milyar yapıyor.

Net rezerv ne kadar 14.1 milyar, bundan toplamı 56.7 milyar olan bankalarla yapılan swapı ve Katar’dan ‘hatır çeki’ ile alınan tutarı düşünce geriye kalıyor eksi 42.6 milyar. Yani Türkiye’nin net döviz rezervi söylendiği gibi 95 milyar dolar değil, eksi 42.3 milyar dolardır.”