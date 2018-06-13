Eski Mazlum-Der başkanı: Dindarlar da AKP’deki çürümeyi görüyor

HDP milletvekili adayı Mazlum-Der eski başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu, tarikat ve cemaatlerin iktidar hırsıyla insanları dinden soğuttuğunu söyleyerek, “Yavaş yavaş dindar insanlar da Ak Parti’deki çürümeyi, kokuşmayı, yozlaşmayı görüyor” dedi.

KRT’de Çağlar Cilara’nın konuğu olan Kocaeli’nde HDP’nin 1’inci sıra adayı Gergerlioğlu, tarikat ve cemaatlerin AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gazete ilanlarıyla destek vermesini eleştirdi.

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Cemaatler için “Ülkedeki bozulmayı, kokuşmayı ve çürümeyi göremiyorlar” diyen Gergerlioğlu şöyle devam etti: “Ahlak ve adalet kitabının takipçileri olduğunu söyleyen cemaatler şuanda büyük bir fanatizm, iktidar hırsı ve şehveti içinde. Ülkedeki bozulmayı, kokuşmayı ve çürümeyi göremiyorlar. Onlar için iktidara yakın olmak büyük marifet, iktidardan nimetlenmek büyük bir marifet, vakıfları için yer, arsa almak büyük bir marifet. Benim en çok eleştirdiğim ve beni kahreden kesim bu tür islami camialar çünkü kavramların içini boşaltarak değer erozyununa yol açtılar. İnsanları dinden soğutan din propagandası yapan bu cemaatler oldu.”

‘Dindarlar AK Parti’deki çürümeyi görüyor’

Gergerlioğlu, AKP’ye geçmişte destek veren dindar insanların da yavaş yavaş AKP’den uzaklaştığını şu sözlerle savundu: “Yavaş yavaş dindar insanlar da Ak Parti’deki çürümeyi, kokuşmayı, yozlaşmayı görüyor. Kimisi gözlerindeki perdeyi kolay kolay indiremiyor ama bir kısmı bunu görmeye başladı.”