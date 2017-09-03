Eski manken ve oyuncu Alptekin de ‘kandırılmış’: ‘FETÖ’cüydüm, şimdi Menzil’e gidiyorum 

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, bir dönem kendisinin de Fethullah Gülen Cemaati’nin içinde bulunduğunu belirterek “Ben de FETÖ’cüydüm. 2004-08 arası onlarlaydım. Türkiye’nin yüzde 70’i kandırıldı” dedi.

‘Şimdi Menzil’e gidiyorum’

Posta gazetesinden Oya Çınar’a konuşan Alptekin, “Ne zaman uzaklaştınız?” sorusu üzerine şunları söyledi: “2008’de ihtiyacı olan iki çocuk için Cemaat’ten zekat mahiyetinde burs rica ettim. ‘Para yoksa okutmayız’ dediler. ‘Böyle Müslümanlık olur mu?’ dedim ve ayrıldım. O sırada bir Allah dostuyla tanıştım. ‘Ben Adıyaman’a, Menzil Cemaati’ne gidiyorum. Sen de gel’ dedi. Şimdi o cemaatle birlikteyim.”

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‘Erdoğan’ın yıllardır iktidarda olması ona yorgunluk kattı’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı lider olarak nasıl bulduğu sorulan eski manken ve oyuncu şöyle konuştu: “Bir müddet sonra insan geldiği yerde tembelleşiyor, durağanlaşıyor ve devre dışı kalıyor. Yıllardır iktidarda olması ona bir yorgunluk kattı. Daha ne kadar süreyle aynı heyecanla vatana millete hayırlı işler yapacak bu beni düşündürüyor. Ya da bu sistem değişince kimler gelecek? Ama lider olarak çok hizmet etti. Yağ, hastane kuyruklarını hatırlayanlar bilir.”