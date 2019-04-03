Eski Malezya başbakanı hakim karşısında: Kalkınma fonundaki parayla lüks yat almakla suçlanıyor

Malezya’nın kalkınması için 2009’da oluşturulan kamu fonundaki paraları ‘kendi lüksü’ için harcamakla suçlanan eski başbakan Necip Rezak, hakim karşısına çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Eşi de yolsuzluktan yargılanacak Rezak’ın ‘1MDB’ adlı kalkınma fonundan 681 milyon doları (yaklaşık 3.83 milyar lira) ‘cebe indirdiği’ öne sürülüyor.

Reklam

Hakkında 42 dava açılan Rezak’ın başkent Kuala Lumpur’daki yüksek mahkemede hakim karşısına çıktığı ilk davada, fondan 10.3 milyon doları (yaklaşık 58 milyon lira) kendi banka hesabına yatırdığı iddiasıyla para aklama ve görevi suistimal suçlamaları yöneltildi.

Malezya hükümetinin ‘1MDB’ye para toplarken yatırımcıları aldattığı gerekçesiyle dava açtığı yatırım bankası Goldman Sachs yönetimi de Rezak da iddiaları reddediyor.

Rezak’la ilgili yolsuzluk iddiaları 2015 yılında ortaya atıldı. ABD Rezak’la ilgili soruşturma başlattı. Ülkesinde başbakanken ‘aklanan’ Rezak, 2018 yılındaki seçimlerde ağır bir yenilgiye uğradı. Yeni hükümet, yolsuzluk iddialarını yeniden gündeme getirerek hukuki süreç başlattı.

Reklam



