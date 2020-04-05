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Yaramazlara biraz batar!

Eski Libya başbakanı Cibril ‘corona’dan hayatını kaybetti

Eski Libya başbakanı Mahmud Cibril, yeni tip corona virüsü nedeniyle Mısır’da hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Youtube

Cibril, 27 Mart’ta Mısır’ın başkenti Kahire’de ‘corona‘ testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınmıştı.

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Sağlık durumu bugün ağırlaşan Mahmud Cibril, yapılan müdahalelere rağmen vefat etti.

1952 yılında Libya’nın Bingazi kentinde dünyaya gelen Cibril, 2011 yılında Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi yönetimine karşı kurulan Ulusal Geçiş Konseyi’nde başbakan olarak görev yapmıştı. 

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