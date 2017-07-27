‘Eski köye yeni adet’: ‘Sakin şehir’ Eğirdir’in semt pazarında klasik müzik dinletisi

Isparta’nın ‘sakin şehir’ unvanına sahip Eğirdir ilçesinde belediyenin düzenlediği klasik müzik festivali kapsamında semt pazarında dinleti gerçekleştirildi.

İlçenin en büyük semt pazarında keman ve enstrüman olarak insan sesinin kullanıldığı akapella dinletisi sunuldu.

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Nevzat Kalender ve Gazi Üniversitesi müzik öğretmenliği bölümü öğrencileri tarafından verilen mini konserde Gesi Bağları, Gelevera Deresi ve Isparta türküsü Evlerinin Önü Mersin seslendirildi.

‘Eski köye yeni adet getirdik’

Eğirdir’in DP’li belediye başkanı Ömer Şengöl, “Eski köye yeni adet getirdik. Mesele küçüklere klasik müziği öğretmek, hocalarımıza Eğirdir’i tanıtmak” dedi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalin çok küçük bir bütçeyle gönüllülük esasına göre işlediğini dile getiren Şengöl “Bu pazar yerinde olmanın gayesi hem klasik müziği insanımıza tanıtmak hem de ilçede böyle bir etkinliğin olduğunu kafalara yerleştirmek” diye konuştu.

Konserin ardından gruba pazar esnafı tarafından karpuz ikram edildi.