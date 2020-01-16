Eski komutan Metin İyidil tutuklandı

Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek’in eski komutanı Metin İyidil tutuklandı.
İyidil, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi’nin İyidil’in tahliyesiyle ilgili kararı hakkında inceleme başlattı.
Ne olmuştu?
Eski korgeneral İyidil, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından yargılandığı davada Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme‘ cezasına çarptırılmıştı.
Karara itirazı görüşen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi, İyidil’in beraatine ve tahliyesine hükmetmişti. İyidil cezaevinden çıkmıştı.
İstinaf başsavcılığı tarafından tahliyeye yapılan itirazı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21’inci Ceza Dairesi, tutuklumaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.
İyidil, dün Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinden gözaltına alınarak Ankara’daki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülmüştü.