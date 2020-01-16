Diken

Yaramazlara biraz batar!

Eski komutan Metin İyidil tutuklandı

Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek’in eski komutanı Metin İyidil tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

İyidil, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Reklam

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi’nin İyidil’in tahliyesiyle ilgili kararı hakkında inceleme başlattı.

Ne olmuştu?

Eski korgeneral İyidil, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından yargılandığı davada Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme‘ cezasına çarptırılmıştı.

Karara itirazı görüşen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi, İyidil’in beraatine ve tahliyesine hükmetmişti. İyidil cezaevinden çıkmıştı.

Reklam

İstinaf başsavcılığı tarafından tahliyeye yapılan itirazı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21’inci Ceza Dairesi, tutuklumaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.

İyidil, dün Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinden gözaltına alınarak Ankara’daki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülmüştü.

İki gün önce beraat eden eski EDOK komutanı İyidil gözaltına alındı

SON HABERLER

Aslı Baş’ın ölümü davasında dokuz buçuk yıl sonra bütün sanıklara beraat

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, dokuz buçuk yıl önce manken Aslı Baş’ın (32) turizmci Ahmet Bayer’in (64) villasının terasından düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada mahkeme, yüklenen suçun sanıklar tarafından işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle Ahmet Bayer, oğulları Hakan Bayer, Volkan Bayer ile Murat Umirov’un beraatlarına karar verdi.

AKP kulisi: ‘Trenden inenler söylemini nasıl açıklayacağız’ diye transfere karşı çıktılar

AKP’nin belediye başkanı transferlerine başlamasının parti içinde huzursuzluk yarattığı, bazı yöneticilerin, transferi konuşulan isimlerin geçmişte AKP’den aday gösterilmeyip başka partilerden seçildiğini hatırlatarak, “Aday yapılmayıp başka partilere gidenlerin geri alınması ne kadar etik. ‘Trenden inenler’ söylemini ne yapacağız” diye tepki gösterdiği öne sürüldü.

Hakkari’de atış eğitiminde iki asker hayatını kaybetti

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada iki asker hayatını kaybetti, iki asker de yaralandı. Tolga Kaplan ve Sait Miyanyedi, dün atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu yaşamını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığı’nın olaya ilişkin açıklaması şöyle: “Hakkari Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...