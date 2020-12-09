Eski kocası tarafından işyerinde öldürüldü

İzmir’in Karabağlar ilçesindeki bir pastanede çalışan Fulya Öztürk (35), eski eşi Hasan Ozan Baştosun (31) tarafından işyerinde tabancayla vurularak öldürüldü.

Fotoğraf: DHA

Olay, saat 16:00 sıralarında İnönü Caddesi’ndeki pastanede meydana geldi.

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Baştosun, Öztürk’ün yanına gitti. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Baştosun tabancayla Öztürk’e ateş etti. Öztürk vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde yerde kalırken, Baştosun eski eşinin aracını alıp kaçtı.

İşyeri çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından Öztürk’ün cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Polis ekiplerince arama çalışması başlatılan Baştosun ise bir süre sonra polise giderek teslim oldu.