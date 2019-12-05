Eski kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü, tahliyesini istedi!

Rize’de eski kız arkadaşı R.T.’yi (18) oturduğu binanın girişinde bayıltana kadar dövdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Besim Güngör (24), avukatı aracılığıyla tahliyesini istedi. Mahkeme talebi reddederek Güngör’ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Fotoğraf: DHA

​Olay, 25 Temmuz’da, Tophane Mahallesi’nde meydana geldi. R.T., oturduğu binanın girişinde, eski erkek arkadaşı Besim Güngör’ün saldırısına uğradı. Güngör, kadını dövmeye başladı. R.T., aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. R.T, çevredekilerin müdahalesiyle saldırgandan kurtulabildi.

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Önce serbest bırakıldı, sonra tutuklandı

Kaçan saldırgan, yakalanıp gözaltına alındı fakat adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Besim Güngör hakkında, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yaralama ve tehdit’ suçlarından dava açıldı.

Rize 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Güngör, R.T. ile konuşmak için binaya gittiğini öne sürerek “Olay günü Rabia ile konuşmak istedim, ancak o benimle konuşmak istemedi. Bir anlık sinirime hakim olamayarak kendisine vurdum, pişmanım” dedi.

Tahliyesini isteyen sanığın talebi reddedildi. Güngör tutuklu yargılanacak.