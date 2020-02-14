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Yaramazlara biraz batar!

Eski kız arkadaşına ‘nispet’ yaptı, ‘Acil sevgili arıyorum’ yazılı yelek giydi

Gaziantep’te bir ay önce sevgilisinden ayrılan 51 yaşındaki Reşat Yaşar, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yalnız kalınca “Acil sevgili arıyorum” yazılı yelek giydi.

Fotoğraflar: DHA

Animasyoncu Yaşar, kentin işlek noktalarından Yeşilsu Parkı’na giderek ‘Acil bir sevgili arıyorum, canıma tak etti’ yazılı yelek giydi. Yeleğin diğer yüzünde de ‘Duyurulur… Bu yıl da sevgilisizim… Yeter artık’ yazılı olduğu görüldü. Yaşar, yeleğine telefon numarasını da yazdı.

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Kent merkezinde pankartla yürüyen, “Bekârlık canıma tak etti” diye bağıran Reşat Yaşar, şunları söyledi: “Bir ay önce sevgilimden ayrıldım. Ona nispet olarak böyle bir şey yaptım. Bana, ‘Artık yaşlandın, kimse seni beğenmez’ dedi. Ben de onu protesto ediyorum. ‘Nasıl bulurum’ diye düşündüm ve böyle bir fikir aklıma geldi. Bugün de Sevgililer Günü olduğu için öksüz bir çocuk gibiyim. Sokaklarda parklarda sevgili bulmak için geziyorum. Sevgililer Günü’nde bir sevgili bulmayı umut ediyorum.”

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