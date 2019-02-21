Eski kaymakam Kadir Güntepe’ye ‘FETÖ’den altı yıl üç ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sosyal medyada HDP’li vekillerle girdiği tartışmalarla tanınan eski Beytüşşebap kaymakamı Güntepe, ‘FETÖ’nün ‘mülkiye yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Şubat 2017’de tutuklanmış, Haziran 2018’de tahliye edilmişti.

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Kaymakam örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanmakla suçlanmıştı.

AA’nın haberine göre Güntepe’nin Gaziantep 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada bugün karar duruşması görüldü.

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Güntepe, kendi aleyhine ‘güneydoğu mülkiye imamı’ denen A.Y.’nin ifade verdiğini belirterek şunları söyledi: “Kendisine ByLock’tan ne yazıştığımızı sordum. Eğer haklı olmasaydım, Düzce’ye kadar gitmezdim. Bu görüşmeden sonra ifadesini değiştirdi. Onun ifadelerine itibar edilmemelidir.”

Görev süresi boyunca terör örgütleriyle mücadele ettiğini savunan kaymakam beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Güntepe’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan altı yıl üç ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.