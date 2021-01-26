Eski karısının özel görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle yargılanan kişiye iki yıl altı ay hapis

Mersin’de bir kişi eski karsının özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaştığı gerekçesiyle iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA’nın haberine göre 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanık İ.B.E. ve eski karısı müşteki N.N.Y. ile tarafların avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve tanıklar katıldı.

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Tutuksuz yargılanan İ.B.E. savunmasında, bahse konu görüntüleri kimseyle paylaşmadığını ileri sürerek şunları söyledi: “Görüntüler biz evlenmeden önce kendi rızasıyla, kendi telefonundan benim tarafımdan çekildi. Bunların nasıl yayıldığını bilmiyorum. Görüntülerin V.Ö.’nün eline nasıl geçtiğini bilmiyorum. Arabulucu aracılığıyla benden talep ettiği 4 milyon lirayı verseydim bu dava açıklamayacaktı.”

Duruşmada, tanıklar A.A. ve S.Ç. ile görüntülerin eline geçtiği ileri sürülen V.Ö. de dinlendi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ ve ‘kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yayınlanması’ suçlarından cezalandırılmalarını, üç tanık hakkında da ‘yalan tanıklık’ yaptıkları gerekçesiyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

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İ.B.E., ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan iki yıl altı ay hapis cezası aldı.

‘Hak yerini buldu’

Müşteki N.N.Y, adliye çıkışında suçun mahkeme tarafından doğrulandığını belirterek şöyle devam etti: “Sanığın suçu işlediğinin tespit edilmesinden dolayı içim çok rahatladı. Başına bu tarz olaylar gelen hiçbir kadın korkmasın ve sessiz kalmasın. Alnımın akıyla çıktım, çok şükür hak yerini buldu.”

Müşteki avukatı Sahra Düzgün Tucel de kadına karşı işlenen suçlarla mücadelelerin sürdüğünü ifade ederek karardan memnun olduklarını söyledi.