Eski İngiliz ajanının ölümü: Adli Tıp uzmanı ‘Cinayet gibi gözüküyor’ dedi

İstanbul’un Karaköy ilçesinde ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan “İlk etapta cinayet gibi görünüyor” dedi.

Fotoğraf: Twitter

James Le Mesurier ‘Beyaz Miğferler’ olarak da adlandırılan Suriyeli acil yardım örgütünün eğitimini yapan grubun başında bulunmuştu.

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“Gerçekten şüpheliden ziyade çok şüpheli bir ölüm var” diyen Alkan şunları söyledi: “Çünkü birkaç alternatif var. Kaza, cinayet ve intihar gibi. İntihar veya cinayet üzerine gidiliyor. Çünkü ölen kişi bir istihbarat elemanı. Olay yerine baktığımızda çok alçak olduğunu görüyoruz. İntihar edilecek bir yer gibi görünmüyor. Ayrıca oradan atladığında ölür mü? Çünkü şu an kamuoyuna sızan bilgiye göre hem elleri hem de ayakları kırık. Elleri ve ayakları kırıksa ölmez zaten. Boynu falan kırıldıysa ölür. Ceset duvar dibine yaklaşık 5 metre uzakta bulunmuş. Boynu kırıldıysa o zaman da sürüklenemez. Otopside iç kanama olup olmadığı ortaya çıkacak. İlk etapta cinayet gibi görünüyor.”

‘Eşinin sorgulanması gerekiyor’

Alkan, Le Mesurier’in eşinin detaylı şekilde sorgulanması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: “Şimdi burada bir yıl önce evlendiği bir kadın var. Onun üzerinde yoğunlaşmak lazım. Kadının kan ve idrar analizlerini de yapmak lazım. Kadının iyi bir şekilde sorgulanması gerekiyor. Türk makamlarının normal bir ifade işleminden sonra hemen yurt dışına çıkış iznini vermemesi gerekiyor. Sonuçta ölüm araştırmasını Türkiye Cumhuriyeti yapıyor. İlgili savcı bakamından en iyi sonucuna ulaşabilmek için araştırma ve soruşturma yapmak şart.”

Başsavcılık: Ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler Adli Tıp Kurumu’nda devam etmektedir. Olay yeri civarındaki kamera kayıtlarının temini ve inceleme çalışmaları yapılmaktadır.”