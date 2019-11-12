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Yaramazlara biraz batar!

Eski HSYK üyesine ‘FETÖ’den 12 yıl 9 ay hapis cezası

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Ahmet Berberoğlu, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nce, ‘FETÖ’ üyeliğinden 12 yıl 9 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eski HSYK başkan vekili Ahmet Hamsici’nin tanık sıfatıyla ifade verdiği davada, ‘Yargıtay ve Danıştay’a seçilecek isimlerin Fethullah Gülen’in isteği doğrultusunda belirlenmesi’ konusunda dönemin HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu’nun Gülen’i kastederek, “Hoca efendiye danışılmış, arkadaşlar 140’tan aşağısına razı olmasınlar demiş” dediğini aktarmıştı.

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2010’daki Anayasa değişikliğinin ardından HSYK yeniden şekillenmiş, Yargıtay üyeliği sayısı 160 olmuştu.

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