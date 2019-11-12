Eski HSYK üyesine ‘FETÖ’den 12 yıl 9 ay hapis cezası

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Türkiye’ye Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetlerinden dolayı seyahat yasakları ve mal varlığının dondurulmasını kapsayan ekonomik yaptırımlar getirme konusunda bugün anlaşmaya vardı, ancak bu yaptırımların kimlere uygulanacağının, daha sonra açıklanacağı bildirildi.