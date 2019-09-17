Eski HSYK genel sekreteri ‘FETÖ’ üyeliğinden 15 yıl ceza aldı

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) genel sekreteri Mehmet Kaya’ya ‘FETÖ’ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin kararına karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Darbe girişiminin ardından örgütün ‘gaybubet evi’ne düzenlenen operasyonda 8 Şubat 2018’de yakalanan, ‘ByLock’ kullandığı belirlenen, örgütün yargı yapılanması içerisinde en önemli dokuz isimden biri olduğu ve örgütün ‘yüksek yargı danışma heyeti’nde görev aldığı belirtilen Kaya, Yargıtay ve Danıştay’a seçilecek isimlerin, evindeki toplantıda, Fethullah Gülen’in isteği doğrultusunda belirlenmesiyle de suçlanıyordu.

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Eski HSYK başkan vekili Ahmet Hamsici tanık sıfatıyla verdiği ifadede, Kaya’nın evindeki toplantıda 350 kişilik bir listenin gündeme geldiğini, bu listeyi Kaya’nın hazırladığını düşündüğünü belirtmişti.

Toplantıdaki değerlendirmelerin ardından sayım yapıldığını ve seçilmesi öngörülen kişi sayısının 80 olduğunun belirlenmesi üzerine dönemin HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu’nun dışarı çıktığını anlatan Hamsici, odaya tekrar gelen Berberoğlu’nun, Fetullah Gülen’i kastederek, “Hoca efendiye danışılmış, arkadaşlar 140’tan aşağısına razı olmasınlar demiş” dediğini aktarmıştı.