Eski HDP’li vekil Demir Çelik ‘terörden arananlar listesi’ne girdi

24’üncü dönem HDP Muş milletvekili Demir Çelik, İçişleri Bakanlığı’nın ‘terörden arananlar’ listesine girdi.
Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre yurt dışında bulunduğu düşünülen Çelik’in yakalanmasını sağlayanlara 1 milyon lira ödül verilecek.
Eski vekil, KCK ana davasında altı yıl üç ay hapis cezası almış ve karar onanmıştı.
Demir Çelik kimdir?
Demir Çelik, 21 Aralık 1959’da Muş’un Varto ilçesinde doğan Çelik, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni bitirdi. Serbest eczacı olarak çalıştı.
Varto belediye başkanlığı da yapan Çelik, 2008-2010 tarihlerinde Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) genel başkanlığı görevini yürüttü.
Orta düzeyde İngilizce bilen Çelik, evli ve iki çocuk babası.