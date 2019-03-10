Eski HDP’li Siirt belediye başkanı mitingde gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen HDP mitinginde aralarında eski Siirt belediye başkanı Selim Sadak’ın da bulunduğu üç kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İHA’nın haberine göre, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitinginde, Demokratik Toplum Kongresi Divan Kurulu Üyesi ve Siirt belediye eski başkanı Selim Sadak da bir konuşma yaptı.

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Miting sonrası Sadak, yaptığı konuşma gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.