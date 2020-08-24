Eski HDP’li Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması oybirliğiyle komisyondan geçti

TBMM Hazırlık Komisyonu, hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan eski HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı aldı.

Fotoğraf: hdp.org.tr

Çelik, hakkında soruşturma açılmasının ardından partisinden istifa etmişti.

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Mardin başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Çelik, 24 Haziran 2018’deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde bir derneğin toplantısına katılıp toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyor.

İddiayı reddeden Çelik, soruşturmanın hiçbir aşamasında ifadesine başvurulmadığını ve kendisinden DNA örneği alınmadığını öne sürmüştü.