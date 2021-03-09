Dört eski HDP yöneticisi tutuklandı

Mersin merkezli üç ildeki operasyonda gözaltına alınan sekiz kişiden eski HDP yöneticisi dördü tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

Mersin, Gaziantep ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda aralarında eski HDP yöneticilerinin de olduğu sekiz kişi gözaltına alınmıştı.

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AA’nın aktardığına göre Mersin başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2 Mart’ta gözaltına alınan sekiz kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen eski HDP Mersin İl Başkanı M.I, eski HDP Toroslar İlçe Başkanı A.K, eski HDP Akdeniz İlçe Başkanı M.G. ile parti üyesi B.Ö nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eski HDP Mersin il yöneticisi R.E’ye ev hapsi verildi, eski ilçe yöneticisi A.K. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla, eski il yöneticisi Z.Ö. ile parti üyesi Z.İ. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.