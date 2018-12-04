Eski HDP milletvekili Aydoğan’a verilen hapis cezası kesinleşti

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, vekilliği düşürülen eski HDP Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan’a ‘PKK propagandası yaptığı’ iddiasıyla iki yıl hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını uygun buldu.
Aydoğan’ın milletvekilliği kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle geçen sene düşürülmüştü.
Aydoğan, ‘PKK propagandası’ yaptığı iddiasıyla Mardin 2’inci Ağır Ceza Mahkemesince 3 Nisan’da iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi, eski HDP milletvekili Nursel Aydoğan’a iki yıl hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını uygun buldu.
Eylemin doğru nitelendirildiğini ve kanunda öngörülen suça uyduğunu belirten daire, kararda bir isabetsizliğin görülmediğinden yapılan itirazın reddine karar verdi.
Böylelikle, karar kesinleşmiş oldu.
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