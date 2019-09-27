Eski HDP eş genel başkanı Yüksekdağ’ın tutukluluğuna devam kararı

HDP’nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın tutukluluğuna devam kararı verildi.

Fotoğraf: DHA

Yüksekdağ, yedi fezlekenin birleştirilmesinden oluşan davada bugün hakim karşısına çıktı.

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Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Yüksekdağ’ın savunmasının ardından tutukluluğunun devamına karar verdi.

Geçen hafta Yüksekdağ ile HDP’nin bir diğer eş başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 6-8 Ekim 2014’deki Kobani eylemlerinde çıkan olaylarla ilgili olarak yeniden tutuklama kararı verilmişti.

Bu kararın, Demirtaş’ın tutuklu olduğu dosyada tahliye kararı verilmesinin ardından gelmesi dikkat çekmişti.

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Yüksekdağ, Kasım 2016’dan beri tutuklu bulunuyor.