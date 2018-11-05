Eski HDP eş başkanı Figen Yüksekdağ’ın tutukluluğu devam

HDP’nin eski eş başkanı Figen Yüksekdağ’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

AA’nın haberine göre HDP’li siyasetçinin ‘terör örgütü yöneticiliği’, ‘terör örgütü propagandası’, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ suçlamalarıyla yargılandığa davanın bugün duruşması görüldü.

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Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu Yüksekdağ katılmadı.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, Yüksekdağ’ın mahkemeye gönderdiği dilekçede savunmasını hazırlayamadığını belirterek duruşmaya katılmayacağını bildirdiğini açıkladı.

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Savcı, Yüksekdağ’ın üzerine atılı suçun vasfı ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin bulunması ve suçun katalog suçlar arasında olması dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Yüksekdağ’ın savunma için istediği sürenin dördüncü kez kabulüyle savunmasının bir sonraki celsede alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma 16 Ocak 2019’a bırakıldı.

Yüksekdağ, evlerine baskın yapılarak gözaltına alındıkları gün olan 4 Kasım 2016’da tutuklanmıştı. Yüksekdağ’ın vekilliği 21 Şubat 2017’de düşürülmüştü.