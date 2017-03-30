Eski hakemlerin bu ‘atama’ya itirazı var: 52 gündür ‘dinlendirilen’ Çınar’ın liderin maçına verilmesi akıllara zarar 

Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) Süper Lig’in 26’ncı haftasında oynanacak Beşiktaş-Gençlerbirliği maçına 52 gündür görev verilmeyen hakem Serkan Çınar’ı ataması tartışma konusu oldu.

‘Akıllara zarar’

Kurulun bu kararını çok yanlış bulduğunu dile getiren Hürriyet yazarı ve eski hakem Mustafa Çulcu, “Böyle bir atamanın mantığa uygunluğu söz konusu olamaz. Liderin maçına atanması akıllara zarar. MHK herhalde akıl tutulması yaşıyor” dedi.

‘Namoğlu ‘Ben bu işi yapamıyorum’ demiş’

Fanatik yazarı ve eski hakem Deniz Çoban ile Star’da yazan bir diğer eski hakem Muhittin Boşat da, Çınar’ın bu maça atanmasını sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla eleştirdi.

Çoban, “Beşiktaş maçına Serkan Çınar atanmış. Namoğlu’nu bu kadar ‘şeffaf’ olduğu için kutlarım. Açık yüreklilikle ‘Ben bu işi yapamıyorum!’ demiş” diye yazdı.

Beşiktaş maçına Serkan Çınar atanmış.

Namoğlu’nu bu kadar ‘şeffaf’ olduğu için kutlarım.

Açık yüreklilikle

“Ben bu işi yapamıyorum!” demiş. — Deniz Çoban (@denizcoban_) 30 Mart 2017

‘Bu nasıl iş ey Yusuf Namoğlu?’

Boşat ise MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’na, “Formsuzluk ve hata nedeniyle, 50 gündür süper ligde maç vermediğin hakemin Süper Lig’de ilk maçı lider Beşiktaş’ın. Bu nasıl iş ey Yusuf Namoğlu?” sorusunu yöneltti.

KONYA-ANTALYA ve E.ŞEHİR-ÜMRANİYE maçlarının vukuatlı hakemi,50 gündür süper ligde olmayan SERKAN ÇINAR bu hafta BEŞİKTAŞ -G.BIRLİĞİ maçında — Muhittin Boşat (@MuhittinBosat) 30 Mart 2017