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Yaramazlara biraz batar!

Eski hakem Selçuk Dereli: Türk bahis mafyasından şike teklifi aldım

Eski hakem Selçuk Dereli, Türk bahis mafyası olarak tanımladığı bir grubun 2005-06 sezonundaki bir Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçında kendisine şike teklif ettiğini söyledi.

Dereli, Sözcü HaftaSonu’na konuştu.

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Dereli şike teklif edenlerin kimliğine dair bilgi vermedi.

Dereli teklifi şöyle anlattı: “2005-06 sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Artmedia Bratislava- Celtic maçı öncesi Türk bahis mafyası tarafından Bratislava’nın maçı farklı kazanmasına yardımcı olmamız istendi. Sert bir dille kendilerini reddettik ve durumu hem TFF’ye hem UEFA’ya bildirdik. Ama maçı 5-0 Bratislava kazandı. Bize ulaşamayanlar kimlere ulaştı artık siz düşünün.”

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