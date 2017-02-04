Eski hakem Deniz Çoban’a göre Josue’ye dirseğin karşılığı kırmızı kart: Emre Belözoğlu oyundan ihraç edilmeliydi 

Galatasaray ile Başakşehir’in karşı karşıya geldiği Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasının 19’uncu dakikasında Emre Belözoğlu’nun Josue’ye dirseği, kırmızı kart tartışmalarını da beraberinde getirdi.



Fanatik TV’ye bağlanan eski hakem Deniz Çoban, hakem Mete Kalkavan’ın iki oyuncuya da sarı kart gösterdiği pozisyonda, Belözoğlu’nun oyundan ihraç edilmesi gerektiğini savundu.

‘Karşılığı kırmızı kart’

Çoban, “Kesinlikle ve kesinlikle Emre’nin kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesi gerekirdi. Kural çok net. Şiddetli hareketin karşılığı kırmızı kart. Topun olmadığı bölgede, top için mücadele etmezken yaptığınız bu tür davranışların karşılığı kırmızı karttır” dedi.

Dirseğin çok şiddetli olmadığı, bu nedenle sarı kartın yeterli olduğu yönündeki yorumlara da karşı çıkan Çoban, “Müsabaka içerisinde top için mücadele ederken farkında olmadan hareket eden ellerin ve kolların rakibe temasındaki şiddetle, bu hareketteki şiddeti bir tutamazsınız” diye konuştu.