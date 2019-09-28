Eski futbolcu Rio Ferdinand ve oyuncu Wright Marmaris’te evlendi

Üç çocuğunun annesi Rebecca’yı 2015 yılında kaybeden Britanyalı eski futbolcu Rio Ferdinand (40) oyuncu Kate Wright’la Muğla’nın Marmaris ilçesinde evlendi.

Fotoğraf: Press Association (arşiv)

Eşini meme kanseri nedeniyle kaybeden, eski defans oyuncusu geçen yıl kasım ayında nişanlandığı Wright’la D Maris Bay Oteli’nde nikah masasına oturdu. Televizyonda yorumculuk yapan Ferdinand ve Wright’ın nikahını Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay kıydı.

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Oktay, “Nikahı dün ben kıydım. Özel misafirlerin katılımıyla gerçekleşti. Mutluluklar diledim. Hem çiftimiz, hem konuklar, Marmaris’i çok beğendiklerini söylediler. Ferdinand, Marmaris’e gelecek yıllarda da geleceğini söyledi” dedi.

Lorenz (13), Tate (11) ve Tia (8) adlı üç çocuğu bulunan Ferdinand, 2016 yılından beri birlikte olduğu Wright’a Abu Dabi’ye tatile gittiklerinde evlenme teklifi etmişti.

Ferdinand, Leeds United, Queens Park Rangers ve Manchester United takımlarının yanı sıra milli takım forması da giymişti.