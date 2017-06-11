Eski futbolcu Çolak’ın gözaltı gerekçesi: Alacak tahsili için çek-senet çetesiyle anlaşma

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Tanju Çolak’ın gözaltına alınma gerekçesinin ‘alacaklarını tahsil etmek için çek-senet çetesiyle anlaşması’ olduğu iddia edildi.

İstanbul’da dün gözaltına alınan Çolak, Ankara’ya götürülmüştü.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, Ankara emniyeti ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak, adam yaralamak, gasp, tehdit, çek-senet tahsilatı’ yaptıkları iddiasıyla ‘Kürt Ahmet’ ve ‘İsmail Altınok’ gruplarını takibe aldı.

Yaklaşık üç aylık takibin ardından yapılan operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı. Çolak’ın, bazı alacaklarını tahsil etmek için çete üyeleriyle anlaştığı ileri sürüldü.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, başkası adına düzenlenmiş çok sayıda çek-senet, başkalarına ait kimlik bilgileri, sahte kimlikler ele geçirildi.

Şüphelilerin, başta Ankara olmak üzere birçok ilde işadamlarını tehdit ederek haraç aldıkları, zorla senet imzalattıkları, ikinci kişilere ait çek-senetleri silah tehdidiyle tahsil ettikleri öne sürülüyor.