Eski futbolcu Arif Erdem’in iadesi istenecek

‘FETÖ’den yargılanan eski futbolcu Arif Erdem’in iadesi için yazı yazılmasına karar verildi.

‘FETÖ’nün futbol yapılanması’ adıyla açılan davada arasında Erdem’in de bulunduğu eski futbolcular için üyelik suçundan yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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AA’nın haberine göre İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın yedinci duruşmasında sanıklar İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma, mahkemeye gelen evrakın okunmasıyla başladı. Sanıklarda bulunan dijital belgelere ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığı ifade edildi.

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Ayrıca firari sanık Arif Erdem hakkında çıkarılan yakalama kararının infaz edilmediği bildirildi.

Gelen evraka ilişkin beyanları sorulan sanıklar, herhangi bir diyeceklerinin bulunmadığını belirtti. Cumhuriyet savcısı Aydın Boztaş ise dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için tarafına gönderilmesini talep etti.

İadesi istenecek

Mahkeme heyeti, Erdem hakkında Adalet Bakanlığı Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Bürosu tarafından gönderilen yazı içeriği dikkate alınarak, iade işlemleri için gerekli yazışmaların yapılmasına karar verdi.

Heyet, dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Daha önce Erdem’in Yunanistan’da olduğu iddia edilmişti.