Eski Fransa cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti

Fransa’nın, 1995-2007 yılları arasında cumhurbaşkanı koltuğunda oturan 86 yaşındaki Jacques Chirac hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Alzheimer hastalığına bağlı olarak son yıllarında hafıza kaybı yaşayan Chirac, ikişer dönem cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık görevlerinin yanı sıra, uzun yıllar Paris belediye başkanlığını yürütmüştü.

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Demokratik ve ekonomisi güçlü bir Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) için şans olduğunu savunan Chirac, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, Türkiye’nin AB’ye girebilmesi için ‘Ermeni Soykırımı’nı kabul etmesi gerektiğini belirtmişti.

Jacques Chirac Paris belediye başkanlığı görevini sürdürürken 28 ‘hayali’ danışmana maaş ödemekle suçlanmış, yargılandığı davada hüküm giyerek, bu konuda ilk Fransa cumhurbaşkanı olmuştu.

Chirac aynı zamanda, genel başkanlığını eski Fransa cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin yürüttüğü ‘Halk Hareketi için Birlik’ partisinin kurucusularındandı.