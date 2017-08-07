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Eski Facebook yetkilisi: Gelecekten geliyorum, medeniyet çökebilir

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Eski Facebook yetkilisi Antonio Garcia Martinez, “Medeniyet tamamen çökebilir” dedi.

ABD’nin Seattle kenti açıklarındaki Orcas Adası’nda satın aldığı geniş arazide yaşayan Martinez, BBC’nin ‘Silikon Vadisi’nin Sırları‘ belgeselinde konuştu.

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Martinez şunları söyledi: “Gelecek 30 yıl içerisinde dünya nüfusunun yarısı işsiz olacak. İşler çirkinleşebilir. Medeniyet tamamen çökebilir. İnanın ben gelecekten geliyorum. Daha yeni San Francisco adlı zaman makinesinden çıktım. Dünyanın gelecek beş ila 10 yıl içinde neye benzeyeceğini gördüm. Şu an size inanılmaz gibi gelen şeyler çok yakında gerçek olacak.”

Martinez, Silikon Vadisi’nde geliştirilen yapay zeka ve robot teknolojilerinin tahmin edilenden daha kısa bir süre içerisinde küresel ekonomik dengeleri alt üst edeceğini de sözlerine ekledi.

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