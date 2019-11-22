Eski Eynesil belediye başkanı: Rabia Naz’ın ‘Mavi Balina’ oynadığını duydum

Rabia Naz Vatan’ın ölümünü araştırmak için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu dün baba Şaban Vatan’ın yeğenini suçladığı eski Eynesil belediye başkanı Cafer Somuncuoğlu’nu dinledi. Somuncuoğlu, “Rabia Naz’ın ‘Criminal Case’ ve birçok çocuğu intihara sürükleyen ‘Mavi Balina’ oyununu oynadığını duydum” dedi.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra hastanede yaşamını yitirmişti. Baba Şaban Vatan, intihar ettiği iddia edilen kızının intihar etmediğini, araba çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürüyor. Dahası çocuğuna dönemin AKP’li Eynesil belediye başkanının yeğeninin kullandığı arabanın çarptığını, AKP İstanbul Miletvekili Nurettin Canikli’nin de devreye girerek kazanın örtbas edildiğini savunuyor.

Reklam

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre Somuncuoğlu, Rabia Naz’ın sosyal medya hesabından ‘Criminal Case’ ve ‘Mavi Balina’ oynadığına ilişkin görüntüleri paylaşarak buna yoğunlaşılması gerektiğini söyledi. Olayın trafik kazası olup olmadığını bilmediğini belirten Somuncuoğlu, “Şaban Vatan şimdiye kadar dört ayrı arabanın kızına çarptığı iddiasında bulundu, artık karar sizin” dedi.