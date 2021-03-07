Eski eşinin, beş yaşındaki kızının gözü önünde dövdüğü kadın hastaneye kaldırıldı

Samsun’un Canik ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından, beş yaşındaki kızının yanında, sokak ortasında dövüldü. Yüzünde ve kafasında ezikler oluşan kadın hastaneye kaldırıldı. Dayak yediği anların görüntüleri sosyal medyada infial yarattı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre şüpheli İbrahim Zarap, kızını teslim etmek için eski eşi E.M. ile buluştu. Karşıyaka Mahallesi’ndeki meydanda buluşan Zarap ve E.M. arasında tartışma çıktı. Zarap eski eşine şiddet uyguladı. E.M. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Zarap ise Canik Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu tarafından gözaltına alındı.

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Bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki yağdı, Zarap’ın tutuklanması için etiket oluşturuldu.



Çiftin üç yıl önce boşandığı öğrenildi.

‘Yanına kar kalmayacak’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “Samsun’da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak.”

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklama ise şöyle:

“Samsun’un Canik ilçesinde 06.03.2021 tarihinde E.M.’nin boşandığı eski eşi İ.Z. tarafından darp edilmesi olayı haber alınır alınmaz derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İ.Z. savcılık talimatıyla yakalanara

gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Eğitim Araştırma Hastanesi’nde müşahede altında tutulan E.M’yi ziyaret etti.

Konuşamıyor

E.M.’nin özel hastanede ilk tedavisinin ardından Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürüldüğünü ifade eden Dağlı şunları söyledi: “Sağlık durumu iyi. Hayati tehlikesinin olmadığını özellikle başhekimimiz ve doktorlar ifade ettiler. Ancak mağdureyi müşahede amaçlı tutmak zorundayız. Böyle acı bir olay yaşadık. Şahıs yakalandı. Şu an gözaltında. Adli işlemleri müteakip adli makamlar gereğini yerine getireceklerdir. Mağdureyi biraz önce gördük. Şu anda konuşamıyor. Hekimlerimizin söylediği yarın gözünü açacak ve daha iyi olacak.“

Birkaç gün takip edilecek

Hastanenin başhekimi Ahmet Şen de hastanın müşahede altına alındığını belirterek şöyle devam etti: “Kendisi travmaya maruz kalmış. Kafa travması var. Kafada ödemleri var. Beyinde ve boyunda cerrahilik bir bulgumuz yok. Yüz kemikleriyle ilgili bazı patolojik görüntüler var. Batın içinde herhangi bir organ hasarımız yok. Hastamızda şu an için bir hayati tehlikesi olduğunu söylemeyiz. Bilinci açık. Birkaç gün takip edeceğiz.”

Şen, E.M.’nin yaşananlara tanıklık eden kızıyla ilgili ise, “Ruhsal travma tarafı bundan sonra üzerinde daha çok durulması gereken taraf olacak diye düşünüyorum. Ama travmatik lezyon yok şu anda” dedi.

E.M.’nin babası İsmail M. ise kızının sağlık durumunun iyi olmasıyla teselli bulduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bize karanlık ne olduğunu bilmiyoruz. Devamlı yapıyor bunu. Devletin bunları salmaması lazım. En ağır cezanın verilmesini istiyoruz. Orada çocuğunun yanında bu hareketi yapıyorsun…”

Tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen Zarap ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

Zarap’ın polise verdiği ifadesinde, eski eşinin kızını kendisine bir daha göstermeyeceğini söylediğini iddia ederek, “O anda gözüm döndü, ne yaptığımı bilmiyorum” dediği öğrenildi.

Olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını öne süren zanlı ifadesinde şunları söyledi: “Çocuğumu aldım gidiyordum. Karşıdan insanlar geliyordu. Olayı görmüş olacaklar ki onlar da bana saldırdı. Sonradan polisin beni götürmek için geldiğini hatırlıyorum. Başka da hatırladığım bir şey yok. Olayda sopa kullanmadım. Olay sırasında eski eşime yönelik hakaret ve tehdit içerikli söz söylediğimi hatırlamıyorum. Çok pişmanım. Aklım yerinde değildi. Yoksa bu şekilde bir şey yapmazdım. Özellikle çocuğumun gözü önünde yapmazdım.”

Koruma altına alındılar

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ise E.M. ve kızının koruma altına alındığını duyurdu. Savcılığın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bunun yanında şiddete tanık çocuk için derhal Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz üzerinden psiko-sosyal destek üniteleri harekete geçirilmiştir. Şiddet mağduru kadın tedavi altına alınmış olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Vakanın risk durumu gözetilerek derhal uygun koruyucu ve önleyici tedbirler belirlenmiş, şiddet mağduru kadın ve çocuk koruma altına alınmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir.”

‘Daha önce üç kez başımıza geldi’

E.M.’nin kız kardeşi R.M. daha önce de benzer olaylar yaşadıklarını belirterek şunları anlattı: “Bu olay üç kez daha başımıza geldi. Darp raporu ve uzaklaştırma alarak tekrar tekrar yaşadık bunu. Ben ablama dedim, bunu sosyal medyaya taşıyalım çünkü artık bu zamanda sosyal medya olmadan bazı şeyler yoluna girmiyor. Daha fazlasına cesaret bulabiliyorlar. Sadece uzaklaştırma alıyorlar. Ablam çekindi ‘ben istemiyorum’ dedi. Daha büyüğü gelmesin derken başımıza bu olay geldi.”



Ablasının şiddetli geçimsizlikten dolayı boşandığını, eski eniştesinin işsiz olduğunu söyleyen R. M., yeğeninin babasına çok düşkün bir çocuk olduğunu ve olay günü babasıyla birlikte olduğunu belirtti.

‘Videodan öğrendim’

Dün gece eski eşiyle buluşmaya giden ablasından haber alamadıklarını ifade eden R. M, şöyle devam etti: “Dün babasındaydı yeğenim. Ablam alacaktı sonra anneanneme geçeceklerdi. Biz ablama ulaşamadık. Ben ablamın eski eşinin annesinin evine gittim. Onun da haberinin olmadığını öğrendim. Ben dönerken arkadaşlarım beni aramaya başladı. ‘Bu videoki ablan olabilir mi’ diye. Ben de olayı videodan öğrendim. Yaşadığım travmayı düşünelim. Benim yaşadığım travma bu iken yeğenimin olayı onların yanındayken yaşadığını düşünelim. Beş yaşında orada ‘anne’ diye bağırıyor ve babası hiçbir şekilde dönüp de bakmıyor. İnsani duyguları olan biri bu şekilde hareket edemez. Acımadan devam ediyor yapacağı işe, canice. Ve çok açık bir şekilde videoda görüldüğü gibi öldürmeye çalışıyor. Şans eseri kurtuldu ablam. “

Sosyal medyada destek verenlere teşekkür

Sosyal medyada olayla ilgili destekte bulunanlara minnettar olduğunu bildiren R. M., şöyle devam etti: “Şuna eminim, sosyal medyada bu kadar sesimizi duyurmaya çalışmasaydık bu adam bu kadar ağır bir şeyle suçlanmayacaktı. Hatta denetim alıp elini kolunu sallaya sallaya çıkacaktı. Tek istediğim bu artık rol model olsun. ‘Ben ne yapıyorum? Bunu yapmaya hakkım yok’ desinler. Öyle bir ceza alsın ki buna cesareti olmasın insanların. Gerçekten bitsin artık bu olaylar. Yarın ben, bir başkası için hashtag açmak istemiyorum. Sosyal medyadan gerçekten binlerce mesaj geldi. Hepsi o kadar iyiydi ki hepsi ailemmiş gibi davrandı. Kendi ablaları, ben kendi kardeşleriymişim, yeğenim çocuklarıymış gibi davrandılar. Hepsi çok destek oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum onlar olmasa bu kadarını başaramazdık.”