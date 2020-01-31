Eski eşini vurdu; kızını yaraladı ve intihara teşebbüs etti

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan Birol K., evine gittiği eski eşi Esma Polat’ı tabancayla vurarak öldürüp, kızı Ekin K.’yi yaraladıktan sonra intihara kalkıştı. Ağır yaralı baba-kız hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Birol K., bu sabah, 7 Nisan’a kadar olan uzaklaştırma kararına rağmen eski eşi Esma Polat’ın Barış Mahallesi’ndeki evine gitti. Birol K. ile Esma Polat ve Ekin K. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken Birol K., tabancayla eski eşi Esma Polat’ı vurdu. Kızı Ekin K.’yi yaraladı; sonra da kendisini vurdu.

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Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve, sağlık ve polis ekipleri gitti. İntihar girişiminde bulunan Birol K. ile kızı Ekin K. ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.