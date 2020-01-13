Eski eşini ‘tasarlayarak öldüren’ adama ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi

Boşandığı eşi Ayşe Acar’ı tabancayla öldüren Kerem Tuğral’ın ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.
16 Ekim 2019’da İzmit’te yaşanan cinayet sonrası Kerem Tuğral’ın üzerinden çıkan intihar mektubu da iddianameye eklendi. Tuğral’ın mektubunda “Ben gidiyorum giderken Ayşe’yi de götürüyorum. Bu, 20 gündür vardı kafamda, uygun zamanı bekliyordum” yazdığı görüldü.
Tuğral ifadesinde eşini görünce bir anda karar verip silahla vurduğunu, silahı birkaç aydan beri taşıdığını anlatmıştı.
Hakkındaki iddianame kabul edilen sanık Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.