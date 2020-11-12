Eski eşini öldürüp iki kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti

İzmir’in Dikili ilçesinde eski eşini silahla öldürüp eski kayınvalidesi ve komşusunu yaralayan kişi intihar etti.

Fotoğraf: Arşiv

İddiaya göre, Alper Gül, İsmetpaşa Mahallesi 32 Sokak’ta ‘karşılaştığı’ eski eşi Çilem Kılıç’a tabancayla ateş açtı.

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Daha sonra eski kayınvalidesi Selime Özduran’ın evine giden zanlı, Özduran ile o sırada evde bulunan komşuları Sibel Yarcı’ya ateş açtıktan sonra intihar etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç ve Gül’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

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Ağır yaralanan Selime Özduran, Necla-Mithat Öztüre Bergama Devlet Hastanesi’ne, Sibel Yarcı ise Dikili Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gül’ün olay öncesi paylaşımında, “Sen kimle dans ettiğini bilmiyorsun. Beni de zerre kadar tanımamışsın. Böyle devam et seni şeytan. Bakalım ne olacak” ifadelerini kullandığı ve paylaşıma ‘Bedeli var’ isimli bir şarkı eklediği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.